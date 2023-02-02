Talihsiz adam eşinin kanser tedavi parasını dolandırıcılara kaptırdı

Şevket Elmas eşinin kanser tedavi masrafı için para biriktiriyordu. Sabah saatlerinde kendisini banka personeli olarak tanıtan bir şahıs aradı. İddiaya göre yarım saat telefonda bekleyen Elmas, banka hesabına giriş yaptığında 93 bin liralık birikiminin yok olduğunu, üstüne üstlük 100 bin lira kredi çekildiğini fark etti. Toplamda 193 bin lira kaybı olan talihsiz adam dolandırıldığını anlayınca avukatı aracılığıyla savcılığı başvurdu.

"TEDAVİ İÇİN BİRİKTİRMİŞTİK PARAYI BAŞKALARI ALIP GÖTÜRDÜ''

Tespit edilen Harun A., hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Avukatıyla birlikte açıklamada bulunan mağdur Şevket Elmas yaşanan talihsiz olayı anlattı. Elmas, ''Sabah saatlerinde beni telefonla aradılar, yarım saat kadar beni telefonda beklettiler. Hesaplarımı araştırdığımda dolandırıldığımı hissettim. Eşimin kanser tedavisi için para biriktirmiştim, o arada dolandırmışlar beni. Çok mağdur oldum, eşimden, dostumdan, arkadaşlarımdan para almak zorunda kaldım eşimin tedavisi için. Banka personeli olarak tanıttılar kendilerini, benim üzerime kredi çekmişler. Zor durumdayız, paramızı aldılar. Türk yargısına güveniyorum. Tedavi için biriktirmiştik parayı, başkaları alıp götürdü'' dedi.

BANKA PERSONELİYİZ DİREYEREK TELEFONDA BEKLETMİŞLER

Elmas'ın avukatı Dilek Yüksel ise ''Müvekkili banka personeliyiz diye arayıp bekletiyorlar telefonda, beklettikten sonra kapatıyorlar telefonu. Daha sonra müvekkilin yeğeni arıyor, 'abi senin telefonun nerede, kim açıyor' diye soruyor. Müvekkilim öğreniyor ki telefon yönlendirilmiş. Öğrendiğimize göre müvekkilin telefonundaki mobil uygulamaya erişim sağlıyorlar, bir bankanın mobil uygulamasından müvekkil adına kredi çekip kendilerine transfer ediyorlar. Diğer bankanın mobil uygulamasından da müvekkilin eşinin kanser tedavisi için biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerine transfer ediyorlar. Her 2 bankaya da dava açtık, birine açtığımız davayı kazandık diğerine yargılama devam ediyor. Sanık hakkında da suç duyurusunda bulunduk soruşturma devam ediyor. Bir bankadan müvekkil adına 100 bin lira kredi çekiyorlar kendilerine transfer ediyorlar, diğer bankadan da müvekkil adına müvekkilin biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerine transfer ediyorlar'' ifadelerini kullandı.