Talihsiz kadının ölümünde evlat şüphesi

İSTANBUL Beyoğlu'nda 79 yaşındaki Meral Sertel'in ölümüyle ilgili 57 yaşındaki oğlu Emre İçilensu tutuklandı. Beyoğlu ilçesinde yalnız yaşayan Emre İçilensu, kanser olan annesini daha iyi ilgilenebilmek için yanına aldı. Bir süredir birlikte annesiyle yaşayan Emre İçilensu geçtiğimiz salı sabahı, sağlık ekiplerini arayarak "Annemi sabah odasında hareketsiz halde buldum" diyerek yardım istedi. Yaşlı kadının vücudunda morluklar ve tırnak izleri sonrası oğlu gözaltına alındı. İçilensu'nun ifadesinde, "Annemle tartıştık. Bana zarar vermek istedi. Ben de engel olurken olay yaşandı" dediği iddia edildi.