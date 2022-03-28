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Giriş Tarihi: 28.3.2022 18:46 Son Güncelleme: 28.3.2022 21:11

TALPA yeni başkanını seçti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
TALPA yeni başkanını seçti

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’nin (TALPA)  yapılan Olağanüstü Genel  Kurulu’nda başkanlığına Türk Hava Yolları kaptan pilotu Okan Üreksoy seçildi.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), başkanlık görevini yürüten kaptan pilot Hüseyin Murat Ersoy'un THY Uçuş İşletme Başkanlığı görevine atanması sonrası istifa kararı almasının ardından Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

Bakırköy Titanic Port Otel'de gerçekleştirilen seçimlerde kaptan pilot Okan Üreksoy 'beyaz liste' ile Kartal Mersinoğulları ise 'mavi liste' ile başkanlık için yarıştı. Kullanılan 455 geçerli oyun 251'ini alan 'beyaz liste'nin adayı Okan Üreksoy TALPA' nın yeni başkanı seçildi.

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TALPA yeni başkanını seçti
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