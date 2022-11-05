Tam 108 suç kaydı olan ’Hırsız Pınar’ yakalandı

Şişli, Teşvikiye Mahallesi, Hacı Emin Efendi sokak üzerinde 13 Ekim Pazar günü meydana gelen olayda, emekli R.B.'nin evine giren hırsızlar içerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Pınar U. (35) ile Fatma F. (19) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 108 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Birlikte yakalandığı suç ortağı Fatma F.'nin ise daha önceden 11 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.