Tam 108 suç kaydı olan ’Hırsız Pınar’ yakalandı

Şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, Zeytinburnu Sahildeki lüks bir siteye giren hırsızları fark edenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık için siteye girenlerin yine Pınar U.(35) ile Fatma F.(19) olduğunu belirledi.