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Giriş Tarihi: 2.5.2023 17:02 Son Güncelleme: 2.5.2023 17:02

Tam 1.5 ton ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon TL!

Çanakkale'de kaçak olarak avlanan, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 1,5 ton kum midyesi (akivades) ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi.

DHA
Tam 1.5 ton ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon TL!

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak olarak avlanan kum midyesinin İzmir'den kara yoluyla Çanakkale'ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesi ile Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri 29 Nisan günü saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 108 çuvalda 1,5 ton canlı kum midyesi ele geçirildi. Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi.

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Tam 1.5 ton ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon TL!
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