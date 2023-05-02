Tam 1.5 ton ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon TL!

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak olarak avlanan kum midyesinin İzmir'den kara yoluyla Çanakkale'ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesi ile Yunanistan'a kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı.