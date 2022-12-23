Haberler Yaşam Haberleri Tam 3 saat sürdü, karnından 8 kiloluk kitle çıktı
Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:29 Son Güncelleme: 23.12.2022 13:03

Tam 3 saat sürdü, karnından 8 kiloluk kitle çıktı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde kadın bir hastanın karnından tam 8 kiloluk kitle çıkarıldı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Tam 3 saat sürdü, karnından 8 kiloluk kitle çıktı

Amasya'da karnının 6 yıldır büyümesi sonucu hareket etmekte güçlük çeken kadının vücudundan ameliyatla 8 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Çeşitli hastalıklar ve salgın nedeniyle ameliyatını 6 yıldır erteleyen 54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olduğu ameliyat ile kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.

Münevver Hilal Yiğit (54), "8 kiloluk bir kitle aldılar, hatta 8,5 kiloydu. Benim daha önceden bir kistim olduğunu far etmiştim. Doktorum, Merzifon'da oturuyorum. Orada doktora gittim ama şekerim, tansiyonum yükseldi. Onu kontrol altına almak gerekirken, biraz daha gecikmiş oldu ve pandemi girdi. Daha sonrasında da annem kalp krizi geçirdi. Yani genelde kadınları yapmış olduğu şeyi yaptım. En son kendimi arka plana attığım için biraz geciktim. Ve nihayetinde ikiz bebek kadar büyüklüğünde bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum. Osman Fadıl Kara Profesör. Hocam da ilgilendi sağolsun benimle. Burada ameliyatımı yaptı. Beni de başka taraflara göndermedi. Onun içinde çok teşekkür ediyorum kendisine. Kurtardı beni. Büyük bir rahatlama, çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı. Düşünün ikiz bebek taşıyan bir anneyi düşünün." dedi.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Hastamız bize geldiğinde daha önceden var olan ama boyutu çok küçük olan tümörünü daha doğrusu kitlenin çok büyük olduğunun ultrasonla ve muayenelerle anladık ve kendisine bir operasyon önerdik. Sonuçta yaptığımız ameliyat sonucu 7,5-8 kiloluk bir kitle çıkardık. Hastamız gayet iyi. Başarılı bir ameliyat ekibimizle gerçekleştirdik. Bizde mutlu olduk, hastamız da mutlu oldu. Büyük bir yükten kurtuldu. Hamilelik gibi, ikiz gebelik hamileliği gibi bir karına sahipti. Kocaman bir karın. Haliyle onu da rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyordu, hareketlerini kısıtlıyordu, şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı." diye konuştu.

3 saat süren Ameliyat sonrası 54 yaşındaki Yiğit eski sağlığına tekrar kavuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için asgari ücret formülü!
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Asgari Ücret 2023 zammı resmen belli oldu! Yarım asrın en büyük artışı; Yeni asgari ücret ne kadar?
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
ARKADAŞINA GÖNDER
Tam 3 saat sürdü, karnından 8 kiloluk kitle çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA