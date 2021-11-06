Tam 828 adrese girildi... 6 imalathaneye mühür...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 39 ilçede 828 adrese kaçak alkol ve sahte içki baskını yaptı. Bin 502 adet kaçak alkollü içki şişesi, iki bin 252 litre kaçak içki, 70 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 551 paket kaçak sigara, beş bin 110 adet kaçak dal sigara, sekiz paket sigara tütünü, üç ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 45 mermi ve sahte içki ile birlikte çok sayıda kaçak alkol imalatında kullanılan hortum, alkolmetre, kapaklama makinesi, boş şişe, etiket, sahte bandrol ele geçirildi. Altı sahte içki imalathanesi mühürlendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.