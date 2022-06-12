Tam donanımlı kopyacı

İstanbul'da polis, ehliyet sınavına kopya düzenekleriyle girmeye çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı. 9 Haziran Perşembe günü ehliyet sınavına girmek için gelen S.S.'den şüphelenen polisler detaylı arama yaptı. Polisler, S.S. adlı kopyacının ayakkabısının oyulmuş tabanının içerisinde Wi-Fi cihazı ile bir akıllı cep telefonu, tişörtünün sağ yaka kısmında mikrofon, sağ kulağında gizli kulaklık bulundu.
Kopya düzenekleriyle suçüstü yakalanan S.S. gözaltına alındı. "6114 sayılı ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen S.S.'nin 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı öğrenildi.