Tam donanımlı zehir serasına baskın

Uyuşturucu ve yasa dışı kumar suçlarına yönelik peş peşe başarılı operasyonlara imza atan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri, bir ay boyunca fiziki olarak takibe aldıkları adrese operasyon düzenledi.

SAKSILARA EKİLİ HALDE BULDULAR

B.B., S.Y. ve Ş.U. isimli üç uyuşturucu madde satıcısı da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Uyuşturucu madde yetiştirilebilmesi için özel ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma düzenekleriyle donatılmış ve adeta zehir serasına dönüştürülmüş adreste yapılan detaylı aramalarda saksılara ekili halde 14 kök Hint Keneviri, iki fan, bir havalandırma düzeneği, dört led lamba, dört fanlı lamba ve çeşitli düzeneklerle cihazlar ele geçirildi. Adreste suçüstü yakalanan üç suç ortağı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.