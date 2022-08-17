Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulanTamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.