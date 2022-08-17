Haberler Yaşam Haberleri Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 21:31 Son Güncelleme: 17.8.2022 21:31

Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulanTamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Tamamen otomatik sistemlerle donatılmış ve üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmamasını hedefleyen üretim yöntemine ne ad verilir?

A- Karanlık Fabrikalar (CEVAP)

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