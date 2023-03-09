Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Hatay'ın Altınözü ilçesinde depremin ikiye ayırdığı zeytin ağacı bahçesinin vadinin içine doğru kaydığını kaydetti. Kadıoğlu, "Bölgenin yüzey jeolojisine baktığımızda 1.5 metre kalınlığında gevşek bir toprak yapısı gördük. Derin görüntülemelerimiz ile yarığın 44 metreye doğru hareket ettiğini, sonrasında da durduğunu tespit ettik. Yağmurların yağmasıyla burası yine kayacak. Orası tamamen yerleşime kapatılmalı" dedi. AA