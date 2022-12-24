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Giriş Tarihi: 24.12.2022 13:35

Tamamı bir sitede gözaltına alındı! 7 ev sahibine 259 bin lira ceza…

İstanbul’da bir sitede 101 kaçak göçmen yakalandı. Kendilerini “Site Yöneticisi” olarak tanıttıkları düzensiz kaçak göçmenlere daireleri kiralayan yedi kişi de gözaltına alındı. Yedi kişiye toplamda 259 bin 974 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tamamı bir sitede gözaltına alındı! 7 ev sahibine 259 bin lira ceza…

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; konutlarını ve iş yerlerini düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan veya düzensiz kaçak göçmenleri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon düzenledi. Esenyurt'ta bulunan bir sitede düzensiz kaçak göçmenlerin barındırıldığı 105 farklı "Şok Evi" olarak adlandırılan adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. 101 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı ve Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderildi.

KAÇAK GÖÇMEN BAŞINA 2.574 LİRA CEZA…

Düzensiz kaçak göçmenlerin ülkemizde yasa dışı bir şekilde barınmalarını sağladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Ş.K., R.K., F.E., F.T., M.G., M.İ. ve T.E.D. isimli yedi kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kira sözleşmesi ele geçirildi. Kendilerini kaçak göçmenlere "Site Yöneticisi" olarak tanıtan yedi kişiye düzensiz kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 259 bin 974 lira idari para cezası kesildi. Operasyon devam ettiği esnada site içerisinde tedirgin ve şüpheli hareketlerde bulunan ve kontrol amaçlı durdurulan M.Ş.'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise AK-47 marka uzun namlulu silah, bir ruhsatsız tabanca, 22 mermi ve bir kılıç ele geçirildi. M.Ş. de "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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Tamamı bir sitede gözaltına alındı! 7 ev sahibine 259 bin lira ceza…
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