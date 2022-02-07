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Giriş Tarihi: 7.2.2022 13:15 Son Güncelleme: 7.2.2022 13:37

Tamamı lüks ve kaçak... Piyasa değeri 35 milyon lira...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tamamı lüks ve kaçak... Piyasa değeri 35 milyon lira...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 35 milyon liralık “Kaçak Lüks Araç” operasyonu düzenledi. Yurt dışından kaçak olarak getirilen, sahte ÖTV Belgeleri ve sahte belgeler düzenlenerek trafiğe tescil edilen ve “Yeni Araç” süsü verilerek satılıp piyasaya sürülen 13 lüks araç ele geçirildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) koordinesinde düzenledi.

Yurt dışından turistik kolaylıklar kapsamında ülkemize getirilen lüks araçların bazı kişi ve firmalara sahte faturalar, sahte gümrük şahadetnameleri, sahte ithalat faturaları ve sahte ÖTV Belgeleri düzenlenerek trafiğe tescil edildiği ve satılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Yurt içinde yasal kayıtlı olan bazı araçların motor ve şasi numaraları ile bilgilerinin; yurt dışından kaçak olarak getirilen aynı model ve aynı marka söz konusu kaçak lüks araçlara "Change" yapılarak uygulandığı ve satılarak piyasaya sürülen araçların bu şekilde kamufle edilmeye çalışıldığı saptandı. Interpol'ün aranma listesinde bulunan söz konusu araçların şasi numaralarının değiştirilerek araçlara sahte belgelerle "Yeni Araç" süsü verildiği, araçların sahte belgeler sunularak noterlerden trafiğe tescil ettirildiği ve satılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.



21 MİLYON LİRALIK ZARAR...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplamda 8 şüpheli "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçlarından ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda; İstanbul'da 10, Amasya'da 2, Antalya'da 1 olmak üzere dünyaca bilinen markalara ait toplamda 13 lüks araç ele geçirildi. 3 aracın Almanya, 1 aracın Yunanistan, 1 aracın ise İsveç'te çalıntı kaydının bulunduğu ve söz konusu araçların Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandığı ortaya çıktı. El konulan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilenen lüks araçların toplam değerinin 35 milyon lira olduğu ve şüphelilerin devleti 21 milyon lira zarara uğrattıkları ifade edildi.

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Tamamı lüks ve kaçak... Piyasa değeri 35 milyon lira...
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