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Giriş Tarihi: 11.7.2022 13:28 Son Güncelleme: 11.7.2022 13:38

Tamamı sahte ve kuyumcuda ele geçirildi

İStanbul Polisi, İstanbul Bakırköy'de para üstü verilerek sahte dövizlerle satış yapıldığı tespit etti. Kuyumcuda yapılan incelemede 51 adet sahte 50 dolarlık banknot,10 adet 50 euroluk banknot ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşyeri sahibi ve işyeri çalışanları gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tamamı sahte ve kuyumcuda ele geçirildi

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesinde bir kuyumcuda sahte döviz olduğunu ve para üstü verilerek sahte dövizlerle satış yapıldığını tespit etti. Kuyumcuda yapılan incelemelerde; bir çanta içerisinde, 51 adet sahte 50 dolarlık banknot, 10 adet sahte 50 euroluk banknot ve üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



İş yeri sahibi M.S.A. ile iş yeri çalışanları M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı. "Parada Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Tamamı sahte ve kuyumcuda ele geçirildi
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