Tamamı sahte ve kuyumcuda ele geçirildi

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesinde bir kuyumcuda sahte döviz olduğunu ve para üstü verilerek sahte dövizlerle satış yapıldığını tespit etti. Kuyumcuda yapılan incelemelerde; bir çanta içerisinde, 51 adet sahte 50 dolarlık banknot, 10 adet sahte 50 euroluk banknot ve üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.







İş yeri sahibi M.S.A. ile iş yeri çalışanları M.B. ve Ö.A. gözaltına alındı. "Parada Sahtecilik" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.