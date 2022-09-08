Haberler Yaşam Haberleri Tamamını satıp piyasaya süreceklerdi… Kalıp kalıp uyuşturucu maddelerle yakalandılar…
Giriş Tarihi: 8.9.2022 12:29 Son Güncelleme: 8.9.2022 12:41

Tamamını satıp piyasaya süreceklerdi… Kalıp kalıp uyuşturucu maddelerle yakalandılar…

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki uyuşturucu madde satıcısı satışa hazır hale getirilmiş kalıp kalıp uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tamamını satıp piyasaya süreceklerdi… Kalıp kalıp uyuşturucu maddelerle yakalandılar…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese yapılan operasyonda iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 27 kilogram Skunk maddesi, 17 kilogram kristal halde Metamfetamin maddesi, 15 kilogram sıvı Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Satışa hazır hale getirilmiş kalıp kalıp uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği o anlar polis kameralarına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

O savcının utandıran mesajları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledeyim"
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor, şartları nelerdir?
Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
Sigara fiyatları 8 Eylül 2022: Sigara zammı var mı; En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
YKS EK TERCİH YAPMA | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
Hükümetten dev sosyal yardım paketi! İşte milyonları ilgilendiren detaylar
Banka banka emekli promosyon veren bankalar 2022: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar?
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tamamını satıp piyasaya süreceklerdi… Kalıp kalıp uyuşturucu maddelerle yakalandılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA