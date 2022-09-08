Tamamını satıp piyasaya süreceklerdi… Kalıp kalıp uyuşturucu maddelerle yakalandılar…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese yapılan operasyonda iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 27 kilogram Skunk maddesi, 17 kilogram kristal halde Metamfetamin maddesi, 15 kilogram sıvı Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Satışa hazır hale getirilmiş kalıp kalıp uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği o anlar polis kameralarına yansıdı.