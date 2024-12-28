Tamamlanan 264 köy konutunun anahtarı depremzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, evleri yıkılan veya hasar gören depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ tarafından Osmaniye merkez ve 6 ilçeye bağlı köylerde yaptırılan 1786 müstakil evden 264'ü tamamlandı. Bir kısmı radye temel üzerine betonarme bir kısmı da çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen 3+1 oturumlu 140 metrekarelik konutların anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

"YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Osmaniye merkeze bağlı Kırmacılı Köyünde yapımı tamamlanan 25 köy konutunun anahtarını hak sahibi teslim eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, evlerine kavuşan depremzedelerin sevinçlerini paylaşmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Hak sahibi bütün hemşerilerimize konutlarını teslim edinceye kadar gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Konutlarımızın hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"KONUTLARINA KAVUŞTUKÇA MUTLU OLUYORUZ"

Merkeze bağlı Kazmaca Köyünde yapımı tamamlanan 25 köy konutunun anahtarı da Vali Yılmaz tarafından depremzedelere teslim edildi. Vali Yılmaz, "25 deprem köy konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik, 4 konutumuzun da yakında kurasını çekeceğiz ve teslim edeceğiz, böylece Kazmaca köyümüzde 29 konutumuzu tamamlamış olacağız. Hemşerilerimiz konutlarına kavuştukça biz de mutlu oluyoruz, sağlık ve huzur içinde oturmalarını diliyorum" diye konuştu.

"VATANDAŞIN GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK MUTLU EDİYOR"

Köy evlerinin depreme dayanıklı olarak tasarlandığını söyleyen Vali Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın burada huzur, sağlık, mutluluk içerisinde oturduklarını, yüzlerinin güldüğünü görmek bizi mutlu ediyor. Daha çok hizmet etme heyecanı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetin yaralarının hızla sarılması adına tamamlanan 264 konutun anahtarının vatandaşımıza verildi. 1522 konutumuzun inşaatı devam ediyor. İnşallah onları da hızlı şekilde tamamlayıp hemşerilerimize teslim edeceğiz."