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Giriş Tarihi: 17.7.2023 18:37 Son Güncelleme: 17.7.2023 18:43

İstanbul 'da tamir için karaya çıkarılan 5 tekne yandı

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde tamir için karaya çıkarılan teknelerden birinde yangın çıktı. Büyüyen alevler 4 tekneye daha sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında 5 tekne kullanılmaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul ’da tamir için karaya çıkarılan 5 tekne yandı

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Beyaz Yalı Caddesi'ndeki tekne tamiri yapılan alanda saat 16.00 sıralarında tamir için karada bekletilen teknelerden birinde elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakında bulunan 4 tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bir noktada bulunan su tankeri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle, 5 tekneyi saran yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü.

"PARK BAHCELER İCİN BULUNAN TANKER YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU"

Tekneler alev aldığında park bahçeleri sulamak için yakında bulunan su tankerinin yanan teknelere müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alınmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

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İstanbul 'da tamir için karaya çıkarılan 5 tekne yandı
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