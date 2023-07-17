İstanbul ’da tamir için karaya çıkarılan 5 tekne yandı

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Beyaz Yalı Caddesi'ndeki tekne tamiri yapılan alanda saat 16.00 sıralarında tamir için karada bekletilen teknelerden birinde elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakında bulunan 4 tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bir noktada bulunan su tankeri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle, 5 tekneyi saran yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü.

"PARK BAHCELER İCİN BULUNAN TANKER YANGINA MÜDAHALEDE BULUNDU"

Tekneler alev aldığında park bahçeleri sulamak için yakında bulunan su tankerinin yanan teknelere müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alınmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.