Tamirciyi öldüren eski ortağı çıktı “Müşterilerimi çaldı iflas ettim”

İstanbul Sarıyer'de Huzur Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde geçtiğimiz Pazar günü saat 12.00 sıralarında olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki oto tamircisi İlhan Gürleyen tamirhanenin önünde sandalye de oturduğu sırada yanına kapüşonlu bir kişi yanaştı. Silahını çıkaran saldırgan Gürleyen'in başına tek el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup olay yerine gelenler Gürleyen'in yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gürleyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden hızla kaçan kapüşonlu kişi tespit edilerek yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

BABASININ ÇIRAĞIYMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelinin Gürleyen'in eski iş ortağı olan Mehmet D. Olduğu belirlendi. İddiaya göre İlhan Gürleyen yıllarca Mehmet D.'nin babasının yanında çalışmıştı. Bundan 10 yıl kadar önce babası vefat edince Gürleyen ile Mehmet D. İş yerini birlikte çalıştırmaya başladılar. Ancak ikili belli bir süre anlaşamayınca ayrıldılar. İlhan Gürleyen iki yan tarafa kendisi aynı tamirhaneden açtı.

ESKİ ORTAĞINI SORUMLU TUTMUŞ

Mehmet D. İse babadan kalan işyerini işletmeye devam ediyordu. Ancak işleri istediği gibi gitmeyince iflas etti ve dükkanı kapatmak zorunda kaldı. İddiaya göre Mehmet D. Bu durumdan da eski ortağı İlhan Gürleyen'i sorumlu tutuyordu. Gürleyen'in kendi müşterilerini aldığını düşünüp husumet beslemişti.

"MÜŞTERİLERİMİ ÇALDI İFLAS ETTİM"

Olay günü de eline silahı alıp hiç bir şey söylemeden Sandalyede oturan eski ortağını başından vurup kaçmıştı. Saklandığı adreste Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mehmet D.'nin ilk ifadesinde "Müşterilerimi çaldı, iflas ettim. Aramızda husumet vardı dediği öne sürüldü". Şüpheli Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş yerinin önünde oturan İlhan Gürleyen'in arkasından gelen kapüşonlu saldırganın, cebindeki silahı çıkararak ateş ettiği görülüyor. Saldırının ardından şüpheli koşarak uzaklaşıyor.