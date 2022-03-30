Tampona gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrarı Aşil buldu

Adana'da polis, durumundan şüphelenerek durdurduğu V.K.'nın kullandığı otomobilin, arka tamponundaki sağ çamurluk ve yakıt deposunda özel olarak tasarlanan zulayı, narkotik detektör köpeği 'Aşil'in yardımıyla buldu. Zuladan tam 4 kilo 700 gram esrar çıktı. Yanında yolcu olarak bulunan teyzesi Z.D. ile birlikte gözaltına alınan 37 yaşındaki V.K., "Esrarı kendime aldım, ancak teyzemden korktuğum için sakladım" savunmasını yaptı. V.K. tutuklandı; teyze serbest kaldı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, kentin tüm giriş ve çıkışlarındaki denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda D-400 Karayolu'nda V.K. yönetimindeki bir otomobili şüphe üzerine durdurup, özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Aşil' ile kapsamlı bir arama yaptı.

TAMPONDAN 'ESRAR' ÇIKTI

Köpek, aracın arka tamponundaki sağ çamurluk ve yakıt deposunun bulunduğu bölüme uyarı verince; ekipler de bu alana yoğunlaştı. Yapılan aramalarda da söz konusu bölümde özel olarak tasarlanan zuladan; 4 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü V.K. ile otomobilde yanında yolcu olarak bulunan teyzesi Z.D. (52) gözaltına alındı.

TEYZEMDEM KORKUP SAKLADIM

Şüpheli V.K., emniyetteki sorgusunda; "Uyuşturucuyu içmek için kendime aldım, ancak teyzemden korkup çekindiğim için esrarı aracın tamponuna sakladım" derken, teyze Z.D. de; "Yeğenime akraba ziyaretleri için kendisine eşlik ettim" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.D. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.