Tanık’tan su için çifte ziyaret

Çeşme projelerini paylaşmak üzere İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çelik ile İZSU Genel Müdürlüğü Çeşme Su ve Kanal Birimi Şube Müdürü Ümit Doğdu'yu ziyaret eden Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, ilçenin en önemli sorunlarından birinin su olduğuna dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında su sorununun arttığını vurgulayan Tanık, sezonun yüksek olduğu bir süreçte böylesi bir olumsuzluğun konaklama ve turizm sektörüne balta vuracağını dile getirdi. Ülkemizin genelinde yaşanan su sıkıntısının Çeşme'de özellikle yaz aylarında yoğun şekilde hissedildiğini kaydeden Esat Tanık, barajlara ilave olarak alternatif su kaynaklarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

HAVUZUN SUYU PARKA

Atık su yönetiminin öneminin Çeşme'deki konut sahipleri tarafından yeterince anlaşılamadığını dile getiren Tanık, "Eğer biz bu atık suları kamuya ait park ve bahçelerde kullanırsak içme suyundan önemli miktarda tasarruf etmiş olacağız. Diğer yandan Çeşme'de yaklaşık 70 bin konuttan 30 bininde havuz var. Vatandaşlarımızı da yaz aylarında uyararak havuzlarındaki suyun kullanım süresini uzatmalarını, havuz suyu değişimi öncesinde de belediyemize haber vermelerini isteyeceğiz. Bizler de bu suyu belediyemizin tankerlerine doldurduktan sonra içindeki zararlı maddeleri arındıracağız ve kamuya ait alanların sulamasında kullanacağız" diye konuştu. Su sorununa çözüm bulunamaması halinde turizmi 4 mevsime yayma girişiminin de sekteye uğrayabileceğini hatırlatan Esat Tanık, böyle bir durumda konaklama, yeme-içme, ulaşım gibi bir çok sektörde daralma yaşanabileceğini aktardı.

7 ADIMLI ÇÖZÜM

Çeşme gibi su kıtlığı riski taşıyan bölgelerde, sürdürülebilir su yönetimi ve su tasarrufunu teşvik etmek için çeşitli önlemler alacaklarını belirten Tanık bazı önerilerini de şu şekilde sıraladı: "Bilinçlendirme çalışmaları, vatandaşlarımızın su verimliliği yüksek cihazlar ve sistemler kullanması, düşük debili musluklar, su verimli ev aletleri ve bahçe sulama sistemleri gibi su tasarruflu ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı. Su kayıplarını azaltmak için de düzenli olarak şebeke bakımı ve sızıntı tespiti gerçekleştireceğiz. Atık suları geri kazanıp bahçe veya tuvaletlerde kullanılmasıyla içme suyu ihtiyacı da azalacaktır. Toplayıp arıtacağımız atık suyu da park sulaması, otoyol ve caddelerin temizliği gibi alanlarda kullanacağız"

EN AZ 3 MİLYAR TL

Çeşme'de kanalizasyon ve arıtma sistemi alt yapı çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini aktaran Esat Tanık, "Kanalizasyon ve atık tesisi çözümünü birlikte ve kökten çözmemiz gerek. Bunlar tabi ki çok maliyetli işler. Ama yurtdışı kredi olanakları da araştırılarak bunu mutlaka yapmak zorundayız. Mevcut hatların yenilemesi bile 200 milyon lirayı bulduğu göz önüne alındığında kanalizasyon sorunun çözümü için minimum 3 milyar TL'lik bir kaynak gerekecek. Parça parça yenileme yoluna gidildiğinde yaklaşık 10 yılı bulabilecek bu alt yapıyı, kredi bulduğumuz anda 2 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

BARAJIN YARISI DOLU

Çeşme'nin turizmde ülkemizin yüz akı olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Fahrettin Kerem Çelik ise turizmin gelişmesi, ülkemizin ve esnafın büyümesi için her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. İZSU Genel Müdürlüğü Çeşme Su ve Kanal Birimi Şube Müdürü Ümit Doğdu ise Çeşme Barajı'nda doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu yaz aylarında artan nüfus ve buharlaşma birlikte zaman zaman su sıkıntısının ortaya çıkabildiğini söyleyerek su tasarrufunun önemini vurguladı.