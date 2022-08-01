Tanımadığı kişi tarafından saldırıya uğradı

Zonguldak Adliyesi önünde saldırganın kendisine hiçbir şey söylemeden saldırdığını ifade eden Gamze Kavraz yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlatarak, "Ben saat 18:30 gibi işten çıktım. Kız arkadaşımla buluşacaktık. Orada bir anda geldi. Başımın sağ tarafından vurdu. Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda. Bir anda etrafımda polisler, hastane çalışanları toplandı. Hastane acilinde müdahale ettiler. Daha sonra başka hastaneye sevk oldum. Tedavimin ardından karakolda şikayetçi olduğumu söyledim. Olay anında bana hiçbir şey söylemedi. İsminin Ümit olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylediler. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına veya bir çocuğa da yapılabilir. Benim tek başına büyüttüğüm 9 yaşında çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ne yapardım. Allah'tan ucuz kurtuldum. Arka tarafım çimenlik olduğu için ayak sesini duyamadım. Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum. İki dişim kırıldı" dedi.

Bu arada kadına saldıran saldırganın adliyeye sevk edilmesi esnasında Gamze Kavraz'ın yakınları kendisine tepki gösterdiler.