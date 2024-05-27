Tanımadığı kişiyi bıçakladı, 15 yıl hapsi istendi

Beyoğlu'da 4 Nisan 2023'te Mehmet Ö.,'nün yanına daha önce tanımadığı Oktay Ö., gelerek Cumali ve Apo'yu tanıyor musun diye sorduktan sonra ikili bir süre sohbet etmeye başladı. Şüpheli Oktay Ö., köpeğini alacağını söyleyip ayrıldıktan sonra bir süre sonra Mehmet Ö.'nün yanına tekrardan geldi. Oktay Ö., Mehmet Ö.'ye sarılır gibi yapıp bilinmeyen nedenle talihsiz adamı bıçaklamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Mehmet Ö., bıçaklandığını anladığı sırada şüpheliyi ittirmek istediği sırada aldığı başka bıçak darbesiyle yere yığılıp bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis kısa sürede şahsı yakaladı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ö., tedavisinin tamamlanmasının ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Konuyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mehmet Ö., ifadesinde, şüpheliyi daha önceden tanımadığını bir süre sohbet ettikten sonra yanına geldiği sırada sarılır gibi yaparak kendisini bıçakladığını kaydetti. Yere düştüğü sırada ardı ardına farklı yerinden bıçaklanarak bağırdığını ifade etti. Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık iddianame hazırlayarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

KASTEN ÖLDÜMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

İddianamede şüphelinin suçta kullandığı bıçağın kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlenmesinde elverişli olduğu, birden fazla bıçak darbesinin hayati önem taşıyan yerleri hedef alması, şüphelinin bıçaklama eylemini tekrarlaması aynı zamanda darp ettikten sonra vatandaşların gelmesiyle kaçması ve yaralı vatandaşı kurtarmaya çalışmadığının altı çizildi. Savcılık şüphelinin Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.