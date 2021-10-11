Tanınmaz hale gelmişti! Sahte doktor hakkında karar çıktı

Kadınların hayatını perişan etti. Niçin ? Daha fazla para kazanmak için. Hiç alanı olmadığı halde, sahte estetisyen ve plastik cerrahı diplomasıyla klinik açıp bu kadar insanın hayatını zehir etti. Bize kendini Türkiye'nin sayılı plastik cerrahlarından biri gibi tanıttı. Duvarında asılı bir sürü diploması vardı. Bunları gösterip 'Ben buradan mezunum, bu kadar iyi bir doktorum' diyordu. Kaliteli hastanelerin isimlerini vererek 'Bugün ameliyatım buradaydı, bugün şu hastaya bu işlemi yaptım' diye konuşuyordu" dedi.

Öte yandan Banu Mülhim, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan farklı bir yargılamada 3 kadına karşı 'dolandırıcılık' ve 'taksirle yaralama' suçlarından 9 yıl hapis cezası ile 21 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.



