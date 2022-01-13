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Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:15 Son Güncelleme: 13.1.2022 11:35

Tanju Çolak hakaretleri affetmedi! "Fenerbahçe'de oynamak zorunda kaldım" deyince linç edildi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Tanju Çolak hakaretleri affetmedi! Fenerbahçe’de oynamak zorunda kaldım deyince linç edildi

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tanju Çokak, bir televizyon röportajında "Fenerbahçe'de oynamak zorunda kaldım" dedi. Çolak, röportajdaki bu ifadeleri nedeniyle sosyal medyada linç edildiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü futbolcu, fikir ve düşüncelerini belirtmek yerine, sosyal medya ortamında hakaret yoluna gidenlerin yargılanıp cezalandırılmalarını istiyor.

Tanju Çokak, söz konusu röportajda, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, neden Fenerbahçe'de oynamak zorunda kaldığını açıkladı. Efsane futbolcu, bu sözler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından linç girişimine maruz kaldı. Çolak, hakaret içeren paylaşım ve yorumları ise affetmedi. Avukatları aracılığıyla savcılık ve mahkemelere başvuran ünlü futbolcu, hakarete maruz kaldığı hesapları tek tek şikayet etti.



SOSYAL MEDYADA ALENEN HAKARET

Şikayet dilekçelerinde, Tanju Çolak'ın röportajındaki açıklamalarına karşın bazı kişilerin fikir ve düşüncelerini belirtmek yerine, sosyal medya ortamında hakaret yoluna gittikleri belirtildi. Bu kişilerin yargılanıp alenen hakaret suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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Tanju Çolak hakaretleri affetmedi! "Fenerbahçe'de oynamak zorunda kaldım" deyince linç edildi
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