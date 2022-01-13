Tanju Çolak hakaretleri affetmedi! "Fenerbahçe'de oynamak zorunda kaldım" deyince linç edildi

Tanju Çokak, söz konusu röportajda, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, neden Fenerbahçe'de oynamak zorunda kaldığını açıkladı. Efsane futbolcu, bu sözler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından linç girişimine maruz kaldı. Çolak, hakaret içeren paylaşım ve yorumları ise affetmedi. Avukatları aracılığıyla savcılık ve mahkemelere başvuran ünlü futbolcu, hakarete maruz kaldığı hesapları tek tek şikayet etti.





SOSYAL MEDYADA ALENEN HAKARET



Şikayet dilekçelerinde, Tanju Çolak'ın röportajındaki açıklamalarına karşın bazı kişilerin fikir ve düşüncelerini belirtmek yerine, sosyal medya ortamında hakaret yoluna gittikleri belirtildi. Bu kişilerin yargılanıp alenen hakaret suçundan cezalandırılmaları talep edildi.