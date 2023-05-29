Tanju Özcan Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim demişti! Belediye binası önüne çimento bıraktılar

Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski söylemi gündeme geldi. Özcan geçtiğimiz ay Erdoğan'ın seçilmesi durumunda Bolu'nun devasa bir yerine Erdoğan'ın heykelini dikeceğini ifade etmişti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ve gençlik kolları üyeleri seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından omuzlarında taşıdıkları 10 torba 500 kilo ağırlığındaki çimentoyu Bolu Belediye binasının önüne gelerek bıraktılar.

"BİZ YERİ BELİRLEDİK, HEYKELİ DİKMEK SANA KALDI"

Fatih Bayrak, "Ben buradan Tanju Özcan'a sesleniyorum. Eğer seçilirse Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağın söylemişti. Anadolu insanının bir sözü vardır, erkek adam sözünü tutar. Tanju Özcan'a buradan sesleniyoruz. Biz yeri belirledik heykeli dikmek te sana kaldı. Sözünde durmanı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için en güzel yer bizim için Belediye binası önü. Gereğini yapmanı bekliyoruz" dedi.

AK gençler daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında bir kilometre boyunca omuzlarında taşıdıkları çimentoları belediye binası önüne bırakarak, oradan ayrıldılar.