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Giriş Tarihi: 31.7.2023 12:42 Son Güncelleme: 31.7.2023 13:28

Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bir heykel daha. Özellikle Kanal Boyuna ve şehrin muhtelif yerleştirilen heykellere bir yenisi daha eklendi. Artık, şimdi Bolu’nun birde leylek heykeli olmuş oldu.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor

Bolu Belediyesi heykel hizmetine devam ediyor. Kanal Boyuna yaptırılan Kemal Sunal, Adile Naşit, Kurbağa, kedi, tavuk, horoz, bisikletli kız, ördek gibi heykellerin yanı sıra Belediye Meydanına yapılan geyikler, yol boylarına yapılan heykellerin yanı sıra şimdi de ilimizde 4 tane gerçeği olan ve canlı yaşayan leyleklerin yerine şimdi de bir tane heykeli yapılmış oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sürekli olarak yaptırdığı heykeller ile gündeme gelirken, bu olaya bir yenisi daha eklendi. Belediye geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirilen eski katlı otoparkın yerine yapılan binanın girişine Bolu'nun simgelerinden olan ve 3 leyleğin yaşadığı olay figürleştirilmiş heykel dikildi. Böylelikle Bolu'da 4'ünde yaşayan leyleklerin bulunduğu yuva varken, birde bunlara leylek heykeli eklenmiş oldu.

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Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor
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