Tanker karşı şeride geçti: 2 ölü

Bolu'nun Mudurnu yolu Akkayalar mevkiinde saat 10:30 sularında meydana gelen olayda, sıvı yüklü tanker sürücüsü Mehdi Atalay aracın hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.
Karşı yönden gelen ve Bolu istikametine doğru giden araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın ardından tanker, otomobili altına alarak bankete sürükledi. Tankerin altında kalan aracın sürücüsü Ali Ceyhan ve ön koltukta yanında oturan eşi Fatma Ceyhan sıkışarak olay yerinde can verdi. Araç içinde sıkışan Ceyhan ailesi olay mahalline gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekibi tarafından yarım saatlik uğraşla çıkartılabildi.
Mudurnu Bolu yolunda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Tanker sürücüsü ise Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.