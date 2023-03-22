Haberler Yaşam Haberleri Tanker karşı şeride geçti: 2 ölü
Giriş Tarihi: 22.3.2023 14:05 Son Güncelleme: 22.3.2023 14:26

Tanker karşı şeride geçti: 2 ölü

Bolu’da Mudurnu Yolu'nda, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle birlikte karşı şeride geçen tır, Bolu istikametine giden araca çarptı. Feci kazada araç içerisinde sıkışan karı koca hayatını kaybetti.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tanker karşı şeride geçti: 2 ölü

Bolu'nun Mudurnu yolu Akkayalar mevkiinde saat 10:30 sularında meydana gelen olayda, sıvı yüklü tanker sürücüsü Mehdi Atalay aracın hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen ve Bolu istikametine doğru giden araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın ardından tanker, otomobili altına alarak bankete sürükledi. Tankerin altında kalan aracın sürücüsü Ali Ceyhan ve ön koltukta yanında oturan eşi Fatma Ceyhan sıkışarak olay yerinde can verdi. Araç içinde sıkışan Ceyhan ailesi olay mahalline gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekibi tarafından yarım saatlik uğraşla çıkartılabildi.

Mudurnu Bolu yolunda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Tanker sürücüsü ise Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! "Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu"
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı! Oybirliğiyle reddedildi
SON DAKİKA: 6'lı koalisyon şartları kabul etti! HDP aday çıkarmama kararını duyurdu! İYİ Parti şimdi ne yapacak?
Hilmi Daşdemir'den Habertürk ve Kübra Par'a tepki: Bir daha olsa yine yayını terk ederim
Başınıza gelecek çok
Güven tükendi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Tanker karşı şeride geçti: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA