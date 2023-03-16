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Giriş Tarihi: 16.3.2023 13:49 Son Güncelleme: 16.3.2023 13:52

Tanker köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

ABİDİN YEL
Tanker köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Cizre'den Mardin'in Nusaybin ilçesi istikametine gitmekte olan Ömer Faruk Kaya yönetimindeki tır, Çavuş Köyü bölgesinde yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Bir süre kayan tır yaklaşık 15 metre yükseklikteki Saklan Köprüsü'nden aşağı düştü. Kazada sürücü Ömer Faruk Kaya ağır yaralanırken, yanında bulunan Faruk Koçyiğit hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Faruk Koçyiğit'in cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tanker köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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