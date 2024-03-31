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Giriş Tarihi: 31.3.2024 11:31 Son Güncelleme: 31.3.2024 11:50

Tankerde facia! Havasızlıktan öldüler

Gaziantep'te akaryakıt tankerine gizlenmiş şekilde taşınan Afgan uyruklu 52 kaçak göçmenden 2'si havasızlıktan öldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tankerde facia! Havasızlıktan öldüler

Nizip- Gaziantep otoyolunda, kontrol noktasında polis ekipleri, sürücüsü açıklanmayan akaryakıt tankerini durdurdu. Arama sırasında tankere gizlenmiş Afgan uyruklu göçmenlere rastlayan polis tankerde havasız kaldığı belirlenen göçmenleri tankerden çıkardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde tankerden çıkarılan 52 kaçak göçmenden 2'sinin öldüğü belirlendi.

Havasızlıktan dolayı nefes almakta zorlanan 7 göçmen ise çeşitli hastanelere gönderildi. 43 kaçak göçmen ise işlemleri yapılmak üzere Yeşilvadi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis, olayla ilgili olarak tanker sürücüsünün de de aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Tankerde facia! Havasızlıktan öldüler
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