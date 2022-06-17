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Giriş Tarihi: 17.6.2022 10:05 Son Güncelleme: 17.6.2022 10:20

Tankerin dorsesinde ele geçirildi… Piyasa değeri 240 bin lira…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tankerin dorsesinde ele geçirildi… Piyasa değeri 240 bin lira…

İstanbul’da bir tankerin dorsesinde piyasa değeri 240 bin lira olan 12 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi TEM Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin önünde şüphe üzerine bir tankeri durdurdu. Tankerin dorse kısmında yapılan kontrollerde piyasa değeri 240 bin lira olan toplam 12 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

A.Ç. ve A.K. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Tankerin dorsesinde ele geçirildi… Piyasa değeri 240 bin lira…
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