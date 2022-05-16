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Giriş Tarihi: 16.5.2022 15:35 Son Güncelleme: 16.5.2022 15:50

Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar

İstanbul’da piyasa değeri 2.5 milyon lira olan altı ton 400 litre etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde sahte içki imalatı yapılan "Depo" görünümlü bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste piyasaya sürülmek üzere olan ve piyasa değeri 2.5 milyon lira olan altı ton 400 litre etil alkol, yedi plastik tank, 705 plastik bidon, bir su aktarma motoru, iki elektrik soğutma fanı, iki hortum, bir huni ve 240 kapak ele geçirildi.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar | Video

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Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar
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