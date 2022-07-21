Tansiyon İçin Hangi Bölüme Gidilir? Düşük Ve Yüksek Tansiyona Hangi Doktor Bakar?

Tansiyon küçük ve büyük tansiyon olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğru tansiyon değerlerinin yaşa, cinsiyete ve biyolojik yapıya göre farklılıkları vardır. Ancak çok büyük farklar görünmemektedir. Tansiyon değerlerinin normalden çok düşük ya da çok büyük değerlere sahip olması hipotansiyon ve hipertansiyon olarak bilinir. Bu değerlerde sürekli bir anormallik var ise zaman kaybetmeden doktor tarafından kontrol sağlanmalıdır. Yazımızda bizler de tansiyon için hangi bölüme gidilir, düşük ve yüksek tansiyona hangi doktor bakar gibi soruların ayrıntılı cevaplarını sizlerle paylaştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Düşük ve Yüksek Tansiyona Hangi Doktor Bakar?

Halk arasında tansiyon hastalığı genellikle yüksek tansiyon, tıbbi adı ile hipertansiyondur. Yüksek tansiyon genellikle hiç belirti göstermez ya da belirtileri çok azdır. Çoğu insan yüksek tansiyon rahatsızlığının farkına varmadan yıllarca yaşamaktadır. Yüksek tansiyonun sebebi kesinlikle bilinmemektedir. Ancak beslenme şekliyle ve kişinin sağlık durumuyla alakası vardır. Yüksek tansiyonun kontrol altına alınmaması ve belirti göstermemesi felç, kalp krizi hatta ani ölüme bile sebebiyet verebilir.

Kişi yüksek tansiyon hastası olup olmadığını bilmesinin tek yolu düzenli tansiyon ölçümü yapmaktır. Hipertansiyon birincil ve ikincil hipertansiyon olarak iki alanda incelenir. Birincil hipertansiyon bir nedene bağlı olmadan yavaş ve zamanla gelişen, kalıtsal sebeplere bağlanan tansiyon tipidir. İkincil hipertansiyon ise başka bir sağlık sorunu sebebiyle ortaya çıkar. Yüksek ve düşük tansiyon genel olarak insan sağlığı için önemli bir konu olup arka plana atılmayacak rahatsızlıklardır. Tansiyon problemi yaşayan kişiler dahiliye uzmanlarına giderek tedavi olmalıdır.

Tansiyon İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Tansiyon önemli bir rahatsızlık olup, büyük problemler yaşanmaması adına genel kontrollerin her zaman yapılması gereklidir. Tansiyon değerlerinizi kontrol ettirmek ya da tansiyon hastası olup olmadığınızı öğrenmek için dahiliye uzmanlarına gitmeniz gerekmektedir. Eğer tansiyon tanısı alırsanız, hangi aşamada olduğuna ve tedavi planına göre kardiyoloji uzmanı ile de tedaviye devam edebilirsiniz.

Ortalama kan basıncınız gidilen kontrollerde iki ya da daha fazla ise doktorunuz sizlere yüksek tansiyon teşhisi koyabilir. Bazı hastalarda heyecandan ya da kaygıdan kaynaklı doktor randevularında tansiyon yükselebilmektedir. Buna beyaz önlük hipertansiyonu da denir. Eğer böyle bir durumunuz var ise doktorunuza bu problemden bahsetmelisiniz. Doktorunuz bir hafta boyunca tansiyonunuzu kaydetmenizi isteyebilir. Sonuçlarınız sürekli olarak yüksekse, yani 120/80 mm hg'nin üzerinde ise takip randevusu alarak tedavinize devam etmelisiniz.