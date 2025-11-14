Tansiyon vakalarında korkutan artış

Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde çocuk ve ergenlerde yüksek tansiyon oranı 2000 yılından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Uzmanlar, bu artışın ilerleyen yaşlarda kalp hastalığı riskini ciddi ölçüde yükseltebileceği uyarısında bulunuyor. Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Peige Song'un da aralarında bulunduğu araştırma ekibi, bulgularını The Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayımladı.Çalışmaya göre 2000 yılında erkek çocuklarda yüzde 3.4, kız çocuklarda yüzde 3 olan yüksek tansiyon oranı, 2020'de sırasıyla yüzde 6.5 ve yüzde 5.8'e yükseldi. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Mingyu Zhang, yüksek tansiyonun çocukluk döneminde ortaya çıkmasının ilerleyen yıllarda kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü oluşturduğunu belirtti.