Tansiyonum var hiçbir şey hatırlamıyorum

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde santrallere çimento taşıyan kamyonun yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe tutuklanan Göğüş, tansiyon hastası olduğunu iddia ederek gözlerinin karardığını söyledi. Göğüş'ün, "Olay sırasında alkollü değildim. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerim karardı. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıklarım var. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.