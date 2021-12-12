Tanzanyalılara erik dalı ve horon öğretti

Zonguldaklı işçi bir ailenin oğlu olan Yunus Ali Yağcı, Türk Hava Yolları'nda muhasebe şefi olarak 7 yıl önce Kenya ofisinde göreve başladı. THY'nin Tanzanya, Kenya ve Somali ofislerinin muhasebe işlerini yürüten Yunus Ali Yağcı, kısa sürede yerel halkla iyi ilişkiler kurdu. Bir süre sonra ABD'nin New York ofisine tayin edilen Yağcı, bir sonraki tayinini gönül bağı kurduğu Afrika'ya istedi. THY'nin Tanzanya ofisinde görevlendirdiği Yağcı, burada yaptığı çalışmalarla yerli halkın yüreğine dokundu. Yunus Ali Yağcı "Gittiğim her yer de hem ülkemi hem bayrağımı tanıtıp uzun uzun anlatıyorum. Onlarda Türkiye'de dostları olduklarını ve karşılıksız onları sevdiğimizi birbirlerine ifade ediyorlar. Bizleri çok seviyorlar. Tanzanya'da göreve başlayınca ilk işim bir köydeki çok kütü durumdaki yetimhane yurdunun tadilatını yaptırmak oldu. Su kuyusu açtırdık. Ramazan paketleri dağıttık. Çocuklara defter kitap yardımı yaptık" dedi. Yağcı'nın Masai kabilesi üyelerine erik dalı, Zonguldak oyun havası Kaptaş ve horon oynattığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.