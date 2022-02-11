Tapu dolandırıcılarıyla ilgili şaşırtan detay!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, Fatih ve Sarıyer Tapu Müdürlüklerinde sahte vekâletname ile gayrimenkul sahibi şahıslar adına kayıtlı toplam 30 milyon lira civarında olan taşınmazları kendi üzerlerine almaya çalışan şebeke takibe alındı.

İLK OPERASYON

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu, şüphelilerin, dublör kullanarak, noter müdürlüklerinde hazırlanan sahte vekaletler, sahte kimlikler ve müştekilere ait ele geçirilen e-devlet şifreleriyle tapu devri yapılacağı esnada 25 Ekim 2021 günü ilk operasyon yapıldı. Bu operasyonda 14 kişi Fatih Tapu Müdürlüğü ve civarında suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Soruşturmayı genişleten emniyet güçleri, bugün yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İkinci dalga operasyonda, Şile Tapu Müdürü, Eyüpsultan ilçesinde noter kâtibi ve aktif olarak görev yapan Emniyet Şube Müdür Yardımcısının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN TAPU MÜDÜRÜNÜN YERİNE ATANMIŞ

Gözaltına alınan Şile Tapu Müdürünün daha önce Sarıyer Tapu Müdür Yardımcısı olduğu, 25 Ekim'deki ilk operasyonda Şile Tapu Müdürünün gözaltına alınması üzerine onun yerine atandığı ortaya çıktı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, web tapu belgeleri, dijital materyal ve suça konu olduğu değerlendirilen pek çok farklı şahsa ait tapu fotokopileri ele geçirildi.

170 MİLYONLUK GAYRİMENKUL

Her iki operasyonda yakalanan şüphelilerin bazılarının daha önceki yıllarda İstanbul ve İzmir'de benzer yöntemler ile gerçekleşen bir eylem, teşebbüs aşamasında kalan 5 farklı eylemlerinin olduğu belirlendi. Bu eylemlerde dolandırıcılık şebekesinin ele geçirmeye çalıştığı gayrimenkullerin toplam değerinin yaklaşık 170 milyon lira olduğu tespit edildi.

KÜÇÜK NOTERLERDEN HALLEDİYORLAR

Emniyetin yaptığı tespitlere göre, gözaltına alınan şüpheliler özellikle İç Anadolu Bölgesindeki küçük noterlerden gerçek taşınmaz sahibi adına sahte kimlik ve dublör kullanarak sahte vekaletname çıkarıyordu. Dikkat çekmek ve konuyu daha karmaşık hale getirmek için bu sahte vekaletname sahibine suç örgütü ile beraber hareket eden başka bir şahsa vekaletname verdiriliyordu. Satışı yapılmaya çalışılan gayrimenkullerin vergi borçları ödenerek satışa hazır hale getiriliyordu.

TAPU VE KİMLİK BİLGİLERİ BULUNDU

Satış işlemi tamamlandıktan sonra yine örgüt ile beraber hareket eden üçüncü bir alıcının da olduğu, işlemlerin sonunda taşınmazın son sahibi olacak şahısın tüm bu iş ve işlemler için suç örgütüne para gönderdiği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ve incelemelerde örgüt liderinden satışı tamamlanmış olan taşınmaza ait tapu örneği ve teşebbüs aşamasında kalan işlem ile ilgili gerçek taşınmazın sahibinin kimlik bilgileri bulundu.



Savcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye örgüte olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma yürütüyor.

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