Tapu için Sarıyer Belediyesi’nin önünde eylem yaptılar

Sarıyer Mahalleler Birliği Sözcüsü Hikmet Kaya konuşmasında "Yaklaşık 2 yıldır belediyenin sokak emlak rayiç bedeli üzerinden verilen bir tapu hakkı sözü vardı. Bu sözde durulmadı. Sözünde durmayanlar Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır'' dedi.

Sarıyer Belediyesi'nin tapu hakkı sözünde durmadığını öne süren vatandaşlar belediye binası önünde toplandı. Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Sarıyerlilere çevre ilçedeki vatandaşlardan da destek geldi. Burada pankart açıp slogan atan vatandaşlar, tapu fiyat bedellerinin düşürülmesini ve bu bedellerin sokak emlak rayiç bedeli üzerinden değerlendirilmesini istedi.

''SARIYER BELEDİYESİ VE İBB SÖZÜNDE DURMADI"

Sarıyer Mahalleler Birliği Sözcüsü Hikmet Kaya, ''Yaklaşık 2 yıldır belediyenin sokak emlak rayiç bedeli üzerinden verilen bir tapu hakkı sözü vardı. Bu sözde durulmadı. Sözünde durmayanlar Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır. Bu tapu, bizim emlak vergisi ödediğimiz beyan üzerinden verilecekti, herkesin alabileceği makul fiyatlardı. Zaten biz bu mücadeleyi bunun için uzun yıllara yaydık. Son aşamada İBB Meclisi'nde 4 partinin bu konuda uzlaşmasına rağmen sözünde durulmadı. Piyasa rayiç bedellerine yakın bedeller teklif ettikleri için bu bedellerden büyük oranda komşumuzun alamayacağı kesin. Onun için bu fiyatların bedellerinin düşürülmesi için buraya geldik. Burada 16 tane mahalle ve temsilcileri var. Mücadelemiz devam ediyor, bugün buradaydık. Önümüzdeki hafta ayın 14'ünde İBB önünde on binlerce insanla bu talebimizi haykıracağız.'' dedi.

"SARIYER BELEDİYESİ ÜÇ KEZ TAPU VERECEĞİZ DİYEREK SÖZ VERDİ TUTMADI"

Mağdur olduğunu söyleyen Yeşer Artçı, ''1973 senesinde gecekonduyu yaptırdık. O zamanlar su, elektrik hiçbir şey yoktu. Tankerlerden, derelerden su çektik. Çocuklarımız teneke barakalarda okudu, çok çile çektik. İmar barışına, tapu tahsis vergisine para verdik, bu yeri parayla da aldık. Bir eşkıyadan arsa alsaydık bundan daha ucuza gelirdi. Mecbur gecekondu yaptırdık çünkü ev, arsa yoktu. Sarıyer Belediyesi 3 kere ''tapu vereceğiz'' diye söz verdi. Şimdi kimse sözlerine inanmıyor'' şeklinde konuştu.

"YETERKİ OY VERİN TAPULAR ARABANIN BAĞAJINDA HAZIR DEDİLER SÖZLERİNDE DURMADILAR"

Sadullah Artçı isimli vatandaş ise, '' 'Yeter ki oy verin, arabanın bagajında tapular hazır' dediler, bunları bile duyduk. Böyle diyerek kahvelerde geziyorlardı. Hani nerde? Yetkililere sesleniyoruz, yıllardan beri gündeme geliyor fakat hiçbir şey yapılmıyor. Yeter artık, bu işe bir çözüm bulsunlar'' ifadelerini kullandı.