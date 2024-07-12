Tapu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısında

Gazipaşa İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazipaşa İlçe Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç. ile kızları B.Ç, N.Ç. tapuda çalışan kadın G.B. halıcı M.E., emlakçılık yapan M.T. ve H.D. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildiler.

SORGULARI 3 GÜN SÜRDÜ

Gazipaşa İlçe Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gerekli araştırmalar yapılarak, ilgili şahısların ifadelerine başvurularak suç teşkil eden tüm eylemler tespit edilmişti. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Gazipaşa eski Tapu Müdürü Z.Ç. ve 2 kızı B.Ç ve N.Ç. tapu müdürlüğünde görevli kadın memur G.B, Gazipaşa'da halıcılık yapan M.E, emlak sektöründe olan M.T. ve H.D ' olduğu toplam 7 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince iş ve ikametgahlarına yapılan operasyonla gözaltına alınmışlardı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğine götürülmüştü. 7 şüpheli, Alanya KOM Büro Amirliği'nde üç gün süren sorgularının ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Gazipaşa Adliyesi'ne çıkartıldılar.

