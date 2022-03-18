Tapu umdu dayak buldu: 2 saldırgan adliyeye sevk edildi

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt'a bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cahit S., ödemesini tamamladığı bir dairenin tapusunu alamıyordu. İnşaat firmasında görevli müteahhit Mehmet Ö. ile tapu meselesi nedeniyle telefonda sözlü tartışmaya giren Cahit S., yüzyüze görüşmek için dairenin bulunduğu sitenin önüne geldi. Bu esnada site önünde bulunan bir grup Cahit S.'ye saldırdı. Darp edilen Cahit S., gruptan açılan ateş nedeniyle bir de bacağından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı adam ise hastaneye kaldırıldı.

AYNI GÜN İÇİNDE YAKALANDILAR

Saldırının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen O.E., H.Ç. ve Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında O.E.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca, H.Ç.'nin üzerinden ise bir ruhsatlı tabanca ile 9 adet mermi çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.E. ve H.Ç. ise adliyeye sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Cahit S., daire satın aldığı müteahhit Mehmet Ö.'den tapusunu istedi. Tapuyu bir türlü alamayan Cahit S., müteahhitle tekrar görüşmek istedi. Site önüne geldiğinde 15 kişilik bir grup Cahit S.'yi dövdükten sonra silahla ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlar Cahit S.'nin bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Ö.Ç. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, O.E. ve H.Ç. isimli şahıslar ise 18 Mart 2022 tarihinde adli makamlara sevk edilmişti