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Giriş Tarihi: 12.2.2022

Tapuda ikinci dalga: 15 gözaltı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
EMİR SOMER EMİR SOMER
Tapuda ikinci dalga: 15 gözaltı
Sahte vekâletname ile tapuda dolandırıcılık yapan bir şebekeye operasyon yapıldı. Tapu çetesine yönelik bir süredir araştırma yapan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla dün sabah saatlerinde harekete geçti. Başsavcılık, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan tapu müdürünün 25 Ekim'deki ilk dalga operasyonda gözaltına alınan Şile Tapu Müdürü'nün yerine atandığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık şebekesinin ele geçirmeye çalıştığı gayrimenkullerin toplam değerinin 170 milyon lira olduğu tespit edildi. Aynı soruşturmada daha önce de sahte vekâletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya çalışan 14 kişinin suçüstü yakalandığı belirtildi. Emniyet ekiplerinin fiziki takibi sonunda yakalanan ilk gruptakilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan incelemelerden yola çıkılarak ikinci operasyonun yapıldığı öğrenildi. Son operasyonla birlikte, tapu dolandırıcılığı yapmaya çalışan şebekeye yönelik gözaltı sayısı 29'a çıkmış oldu.

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Tapuda ikinci dalga: 15 gözaltı
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