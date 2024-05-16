Taraflar SMA bağışıyla uzlaştı

Bayburt'ta yaşayan Y.L isimli kadın, eşinin kardeşi E.L. ve aile bireyleri tarafından hakarete uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaştırma kapsamına girdiği değerlendirmesinde bulunarak, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Müşteki Y.L., şikayetçi olduğu eşinin kardeşi E.L ile SMA hastası bir çocuğa bağış yapılması şartıyla uzlaşacağını dosyayla ilgilenen uzlaştırmacıya bildirdi. Y.L.'nin teklifini kabul eden E.L., SMA Tip-1 hastası Cennet Su Ateş adına 7 bin lira yatırdı.