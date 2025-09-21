Taraftarların kavgasında kan aktı

İzmir'de Göztepe taraftarları arasında önceki gün saat 22.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. CNC operatörü olduğu öğrenilen Emincan Övüç, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.