Haberler Yaşam Haberleri Tarih ve bilim yıldızlarla buluştu
Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:31 Son Güncelleme: 10.6.2022 11:44

Tarih ve bilim yıldızlarla buluştu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Tarih ve bilim yıldızlarla buluştu

Tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu 'Diyarbakır Zerzervan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' 3 bin yıllık tarihi mekânda başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Diyarbakır Zerzervan Gökyüzü Gözlem Etkinliği' gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi. 9-12 Haziran'da Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Atölye çalışmalarından teleskop gözlemlerine, astro sohbetlerden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan etkinliğe katılanlar, bakanlarla birlikte geceyi kale çevresine kurulan çadırlarda geçirdi.

Türkiye'de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösterilen ve UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki etkinlik 'Zerzevan Gökyüzü Tanıtım filmi' ile başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zerzevan Kalesi'nin 3 bin yıllık tarihe sahip, mimari, estetik, sembolik ve birçok özelliği sebebiyle değerli bir miras olduğunu belirterek, kalenin içerisinde yer alan Mithras Tapınağı'nın tarih boyunca önemli astronomlara ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Gökyüzünün izlenebildiği en iyi yerler arasında gösterilen tarihi kaledeki etkinlikte iki üç yıl önce sadece 300- 400 katılımcı yer alırken, şimdi binlerce misafirin ağırlandığını söyledi. Gözlem etkinliklerinin Anadolu'nun dört bir tarafına yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Varank, etkinliğin, Diyarbakır'dan sonra sırasıyla Van, Erzurum ve Antalya'da yapılacağını kaydetti.


"BİR DÖNEM BURASI BİLİMİN BAŞKENTİYDİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, Zerzevan Kalesi'nin medeniyet ve kültür hazinesi açısından en nadide örneklerinden biri olduğuna işaret ederek, "Bir dönem burası bilimin başkentiydi. Kale içinde yapılan kazılarda keşif edilen, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nın ise tarihte önemli astronotlara ev sahipliği yaptığı biliniyor. Zerzevan Kalesi Gökyüzü Gözlem Etkinliğini astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel farkındalığı artırmak ve kişisel gelişime katkı sağlamak için birlikte hayata geçirdik. Önümüzdeki üç gün boyunca gençlerimiz bir yandan gökyüzünü izleyecekler, bir yandan çeşitli bilim dallarında eğitimler, seminerler, yarışmalarla kendilerini geliştirecekler" dedi.


"UZAY VATANI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, son yıllarda gençlerin uzaya ve astronomiye olan ilgisinin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Biz 14 yıl içinde uzaya 5 haberleşme uydusu gönderen ender ülkelerden biriyiz.

"İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber ilk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A ile birlikte uzayda 6 haberleşme uydusu olan ender ülkelerden biri olacağız ve 'Uzay Vatanı' korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için yol haritası belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
EMEKLİLERE MÜJDE! Temmuz emekli zammı geliyor: SSK BAĞKUR en yüksek ve en düşük 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Maaşlarda Temmuz’da ek zam gelecek mi?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm bilgiler...
SON DAKİKA: İtalya'da helikopter radardan kayboldu: Kayıp helikopterin içinde 4 Türk bulunuyordu! İlk açıklama geldi
Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? | İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERİNDEN DETAYLAR
SİGARA FİYATLARI YENİ VE GÜNCEL LİSTESİ: Marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris 10 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi?
Benzin fiyatı arttı mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt zammı ile benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika: Ekonomide yeni adım açıklandı: Bakanlıktan Gelire endeksli senet (GES) hamlesi
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ÇİFTE formül! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ek, ara zam yapılacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarih ve bilim yıldızlarla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA