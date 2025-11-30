Tarih ve kültür hazineleriyle dört mevsim Konya

Konya Büyükşehir Belediyesi (KBB) bünyesinde hizmet veren müzeler ve tanıtım merkezleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. KBB Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe sahip Selçuklu darülmülkü Konya'nın, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her geçen gün daha fazla ziyaret edilen bir şehir haline geldiğini vurguladı. Mevlana'nın "Gel" felsefesine uygun bir misafirperverlikle karşılanan ziyaretçilerin, başta Mevlana Türbesi ve Alaaddin Camii olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde bulunan tarihi ve kültürel mekanlara yoğun ilgi göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay, "Şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Konya Panorama ve Depo No: 4 başta olmak üzere Konya'da bulunan diğer müzeler, Selçuklu başkenti Konya'ya gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi ve kültürel mirasımızı en güzel şekilde yansıtan bu eserler, şehrimizi ziyaret eden misafirlere Konya'nın zengin geçmişini ve manevi atmosferini daha yakından tanıma imkanı sunuyor" dedi.Başkan Altay, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Amacımız, Konya'nın bu güçlü manevi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak. Yaptığımız çalışmalarla Konya'mızı turizm konusunda çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından başarılı bir restorasyon sürecinden geçen Eski Tekel Binası - Depo No: 4, şehrin kültürel hayatına önemli katkı sunuyor. Depo No:4; sanat galerisi, kafe ve atölye birimleriyle ziyaretçilere hizmet veriyor.Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, misafirleri ağırlama, bilgi sunma ve kültürel deneyimlerini zenginleştirme hedefiyle tasarlandı.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda hayata geçirilen Darülmülk Sergi Sarayı, Konya'nın zengin kültürel mirasını ziyaretçilere sunan eşsiz bir sergi alanı. Bu sergi sarayında, "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi" ile "Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi" başlıklarında iki önemli koleksiyon bulunuyor.1922 yılında tamamlanan ve uzun bir süre Kız Öğretmen Okulu olarak kullanılan, daha sonra yıllarca rektörlük binası olarak kullanılan yapı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınarak restore edildi. Taş Bina adıyla hizmete sunulan binada, Konya'nın tanıtıldığı dijital bir merkez, kültür-sanat alanları, konferans salonu bulunuyor.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi, Geleneksel Türk İslam sanatına uygun şekilde bir külliye olarak inşa edildi. Merkez içerisinde 13. Yüzyıl Konya'sını anlatan Konya Panorama Müzesi, Semâhâne, konferans salonu, atölye ve derslikler yer alıyor.