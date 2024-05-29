Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Doğan Kitap'tan yapılan açıklamada, geçen yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Kurumlar'ın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

İstanbul'da 1974'te doğan Kumrular, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde, doktorasını ise İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde tamamladı.

Kumrular, "Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanların yanı sıra "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı" gibi eserlere imza attı.