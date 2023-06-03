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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Tarihçi Zafer Toprak hayatını kaybetti

Tarihçi Zafer Toprak hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Prof. Dr. Zafer Toprak, 77 yaşında vefat etti. Tarih Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. 1946 yılında doğan Zafer Toprak, Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu. Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Toprak, 2012'de "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı. Prof. Dr. Toprak'ın Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ilişkin sosyo-ekonomik çalışmaları bulunuyor.

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Tarihçi Zafer Toprak hayatını kaybetti
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