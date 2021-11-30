Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi’ni 6 ayda 14 bin turist gezdi

Doğal ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kentte, 4 blok ve 5 bin 800 metrekare kapalı alandan oluşan kent müzesi, yazılı ve görsel alanlarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

"Alevilik" ve "arkeoloji"nin yanı sıra "kütüphane" ve "etnografya" bölümlerinin bulunduğu müzede, kentin en eski tarihsel buluntularından taş aletler, pişmiş topraktan çömlekler, çeşitli madenlerden yapılmış eserler ve yöreye ait inanç ritüellerini anlatan bal mumu heykelleri sergileniyor.

Çok sayıda nadide eserin sergilendiği müze, başta Elazığ olmak üzere İzmir, Diyarbakır, Ankara, Erzincan, Bingöl ve İstanbul gibi iller ve civar ilçelerden ziyaretçi ağırlıyor.

Günübirlik gezilerle kente gelen misafirler, yaptıkları doğa gezilerinin ardından Tunceli Müzesi'ni ziyaret ederek, eserleri inceleme ve geçmiş yaşantılar hakkında bilgi sahibi olma fırsatını yakalıyor.

Müzenin açılmasıyla kentte yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı çalışmaları da hız kazandı.

Müze Müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine, Tunceli Müzesi'nin Türkiye'nin en yeni müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin genel olarak su, kış ve doğa sporları turizmiyle öne çıktığını belirten Öncel, müzenin açılmasıyla kültür turizmi ayağının da oluştuğunu dile getirdi.

Yaz aylarında kente binlerce turistin geldiğini ifade eden Öncel, şöyle konuştu:

"Müzenin şehrin merkezinde olması ve çok çeşitli sergilerden oluşmasından dolayı turistlerin sıkça tercih ettiği alana dönüştü. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecimiz başladı ve biz bu geçtiğimiz sürede yaklaşık 13-14 bin civarında ziyaretçiyi ağırladık. İlerleyen zamanlarda Kovid-19 salgını da inşallah biterse müzemizdeki bu sayı daha fazla olacaktır."

"MÜZENİN AÇILMASIYLA ARKEOLOJİK KAZILARA AĞIRLIK VERİLDİ"

Öncel, müzenin açılmasıyla kentte bilimsel çalışmalara da ağırlık verildiğini dile getirerek, "Bu anlamda 2015 yılından beri alanda yaptığımız yüzey araştırmaları vardı. Bu yıl da ilimize bağlı Pertek ilçesindeki Tozkoparan köyünde bir kurtarma kazısı yaptık. Yüzey araştırmaları, kazılar, bölgenin tarihini kültürünü ve geçmişini ortaya çıkartması açısından önemli. Bizim de bu anlamdaki çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Buse Yıldız ise müzenin tasarımı ve vitrindeki eserleriyle hoş bir ortam sunduğunu belirtti.

Binlerce yıllık eserler arasında tarihe yolculuk yaptığını aktaran Yıldız, "Buradaki eserler bize hem ilham kaynağı oluyor hem de geçmişte yaşayan insanların bizlere neler bıraktığını gösteriyor. Buradaki eserleri inceleyerek geçmişte yapılan çalışmaların şimdiki hayatımıza nasıl yön verdiğini görebiliyoruz. Müzedeki silah, madeni paralar ve çömlekten yapılan eserler dikkatimi çok çekti." dedi.

Lise öğrencisi Can Aydın da arkadaşlarının önerisiyle müzeyi ziyaret ettiğini ve geçmişte yaşayan medeniyetlerin tarihi ve kültürüne dair bilgi sahibi olduğunu anlattı.