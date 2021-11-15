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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:25

Tarihi Alkazar Sineması 10 yıl sonra yeni vizyonu ile kapısını açtı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tarihi Alkazar Sineması 10 yıl sonra yeni vizyonu ile kapısını açtı

İstanbul Beyoğlu'ndaki 10 yıldır atıl halde bulunan tarihi Alkazar Sineması, Nizam Hışım tarafından satın alınıp 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açtı. Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından açılışı yapılan Alkazar Sineması’nda bale salonu ve halka ücretsiz açık olacak tasarım atölyesi’de bulunuyor.

Beyoğlu'nun sembol adreslerinden Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki Alkazar Sineması 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası yeniden kapılarını açtı. Alkazar Sineması'nın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti. Refik Anadol'un Alkazar Dreams adlı eserleri sergilendi.


"TARİHİ YAPI KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR ŞEKİLDE YAŞAYACAK"


Açılış sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Alkazar Sineması tarihi bir mekan. Birkaç nesil için sinema deyince Alkazar Sineması'na gelmeyi hatırlıyor. İnsanlarımız o anılarını ve hatıralarını burada yeniden yaşayacakları için çok mutluyuz. Sonuçta Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli hedefi tarihi mekanları restore etmek ve kullanarak onları korumaktır. Burada da bir tarihi mekan restore edildi. Ama en önemlisi yine bu tarihi yapı kültür ve sanatla iç içe bir şekilde yaşayacak. Bu yapı 10 senedir kullanılmaz halde. Son derece mutluyuz. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Emeği geçen herkesi takdir ve teşekkür ediyorum" dedi.


Yapının restorasyon sürecinde maddi destek sağlayan Hışım Grup Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım ise, Voleybol milli takım oyuncusu Ebrar ile birlikte yaptığı açıklamada "Bu yapının restorasyon süreci 5 sene sürdü. Çünkü yapıda bulunan işlemeler tarihi dokuya uygun bir şekilde restore edildi. Alkazar Sineması önümüzdeki hafta itibarıyla ziyaretçilere açık olacaktır" diye konuştu.

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Tarihi Alkazar Sineması 10 yıl sonra yeni vizyonu ile kapısını açtı
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