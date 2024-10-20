Tarihi Alsancak Garı İzmir Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yaptı

Yürütücülüğünü Seyran Yozgatlı ve Dr. Cumali Ögel'in yaptığı proje bilim ve teknolojiye dair merak uyandıran etkinlikler "Gece Gündüz Bilim" temasıyla öğrenci, öğretmen, akademisyen ve velileri bir araya getiren TÜBİTAK 4007 İzmir Bilim Şenliği-2, İzmir'in Alsancak Garı'nda gerçekleşti. Öğrencilerin keşfetme tutkusu gurur kaynağı şenliğin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın, öğrencilerin bilimsel merakını ve keşfetme tutkusunu vurguladı. Günaydın, "Öğrencilerimizin bilimsel merakı, keşfetme arzusu ve öğrenme tutkusuyla harmanladıkları projeler bizlere büyük bir gurur veriyor. Evlatlarımızın bitmeyen enerjisi ve potansiyeli, milli teknoloji yolunda ülkemizin ilerlemesini simgeliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sunduğu vizyonla, bilgiyi pratiğe dökme yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede gençlerimiz, milli ve manevi değerlerimizi modern dünyanın gereksinimleriyle harmanlayarak geleceğin liderleri olacaktır" dedi.

3D YAZICILAR

Şenlikte, özellikle gençlerin gözdesi robotik kodlama ve 3 boyutlu yazıcı atölyeleri oldu. Öğrenciler, robotları programlamayı ve kendi dijital tasarımlarını fiziksel nesnelere dönüştürmeyi öğrenirken, hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

ASTRONOT TİYATROSU

Bilimin sadece laboratuvarlardan ibaret olmadığını gösteren etkinliklerden biri de astronot temalı tiyatro gösterisi oldu. Öğrenciler, uzayın derinliklerine sanal bir yolculuk yaparak astronotların yaşamlarını keşfederken eğlenceli ve öğretici gösteriler ile izleyenleri adeta uzaya götürdü.

SANAT VE BİLİM BİR ARADA

Konserler ve müzikal dinletilerle bilim ve sanatın buluştuğu noktada katılımcılar keyifli vakit geçirirken kültürel mirasımız olan geleneksel el sanatları da şenlikte yaşatıldı. Şenlikte öğretmenler için düzenlenen özel eğitimler ile akademisyenler, modern eğitim yöntemlerini öğretmenlere aktarıldı.

BİLİMİ EĞLENCELİ HALE GETİRİN

İzmir'in bilim severlerine unutulmaz bir deneyim yaşatarak, hem öğrenciler hem de öğretmenler için dopdolu geçen şenlik sona erdi.