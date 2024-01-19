Tarihi anları GUHEM’de izlediler

Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) büyük bir heyecana sahne oldu. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna çıktığı tarihi anlar, ülkenin birçok noktasında olduğu gibi GUHEM'de de yakından ve ilgiyle talip edildi. Yüzlerce öğrenci ve vatandaş, o anları izlemek için GUHEM'e akın etti. Dev ekranlardan yayınlanan tarihi anları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vatandaşlarla birlikte takip etti. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da bu heyecana ortak oldu.

"BU HEYECANIN DEVAMI GELECEK"

GUHEM'de tarihi anlara tanıklık eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu tarihi anı Bursa'da takip etmek nasip oldu. Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye'nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omuzunda yükselecek. Alper uzayı gezecek. 13 tane deney yapacak ve 14 gün sonra inşallah aramıza dönecek. Orada yaptığı deneyleri milletimize anlatacak. Ve bu ilk olacak ama ondan sonrası artık peşi sıra gelecek. Çok sayıda bilim insanı ülkemizden yetişecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Bugün bu bir başlangıç" dedi.